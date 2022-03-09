Среда, 9 Марта 2022 13:18

АрмИнфо.. "Воздержавшись" на последнем голосовании по ситуации в Украине в Генеральной ассамблее ООН, официальный Ереван, вне всяких сомнений, исходил из интересов обеспечения безопасности Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"При этом, вероятность того, что Армению рано или поздно поставят перед необходимостью выбора между Россией и Украиной достаточно велика. И этот выбор будет для нас весьма нежелательным и болезненным. В любом случае Армения не является на международной арене тем актором от которого можно ожидать активных политических шагов и заявлений по ситуации в Украине. Особенно с учетом последствий 44-х дневной агрессии Азербайджана для Армении. Имеющая существенные проблемы с обеспечением собственной безопасности, Армения просто не в состоянии позволить себе роскошь выбора между двумя, важными в этом процессе центрами силы", - подчеркнул он.

Комментируя ситуацию в Украине в сравнении с 44-х дневной войной в Арцахе, Сафарян обусловил существенные различия между международным откликом на Украину и его отсутствием в случае Арцаха позиционированием себя Украины как частью Европы. В то время как Армения возможности позиционировать себя частью Европы, по его мнению, не может.

Коснувшись текущих, параллельных боевым действиям переговоров между Москвой и Киевом, аналитик охарактеризовал их как попытку Москвы прощупать последствия угроз и боевых действий на Киев. Сафарян считает, что российский президент Путин стремится, чтобы украинский президент Зеленский самолично признал поражение Украины. Посредством угроз и окружения украинских городов, без взятия непосредственно Киева.

"В любом случае обрушение существующего мирового порядка странам подобным Армении совершенно не выгодно. В подобных случаях всегда страдают самые уязвимые точки мира. Регионы, в которых тлеют замороженные конфликты. Каковым все еще является конфликт вокруг Арцаха. Регионы, испытывающие вакуум безопасности. Думаю, нам всегда следует об этом помнить в наших заявлениях, как в адрес союзнической России, так и Запада", - подчеркнул аналитик.

Комментируя внесенный президентом РФ в Госдуму проект закона о ратификации протокола "О внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ", Сафарян обусловил это пониманием Москвы тупиковости текущей ситуации вокруг Украины. А именно, на его взгляд, формирование данной нормативно-законодательной базы обусловлено отсутствием в ОДКБ консенсуса относительно общей оценки ситуации в Украине.

"Мы видим, что Москве так и не удалось консолидировать своих союзников в данном вопросе внутри ОДКБ. Что дало возможность Владимиру Путину самолично убедиться в фактическом отсутствии ОДКБ в качестве действенного военного блока. Тем не менее, пренебречь позицией других государств-членов ОДКБ РФ не может. Отсюда необходимость скорейшей ратификации данного протокола. Это решение позволит Москве выступать в будущем при принятии решений по Украине в качестве решающего фактора. Другими словами, это попытка застраховаться от последствий разногласий в будущем", - подытожил аналитик.

3 марта президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации протокола "О внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ". Подписанным 16 сентября 2021 года в Душанбе Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира. Подписание и ратификация протокола открывают членам организации возможность участвовать в миротворческой операции ООН коллективно - от имени ОДКБ под координацией одного из государств - членов ОДКБ.