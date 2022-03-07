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 Понедельник, 7 Марта 2022 13:29
Давид Степанян

Прогноз: Если российско-турецкие отношения не ухудшатся, угроз Армении не будет

Прогноз: Если российско-турецкие отношения не ухудшатся, угроз Армении не будет

АрмИнфо.Если российско-турецкие отношения не ухудшатся, угроз безопасности Армении не будет. И в текущей ситуации подобных тенденций я пока что не вижу. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.

"На данном этапе РФ действует в отрыве от Турции и действует достаточно уверенно. В то время как Турция пытается проводить значительно более осторожную политику. Что, в частности, выражается предложениями Украине и России собственных посреднических услуг в переговорах и в гуманитарном содействии. Думаю, здесь важно подчеркнуть, что отношения РФ - Турция сегодня во многом определяются личными отношениями Владимира Путина и Реджепа Эрдогана", - подчеркнул он.

Согласно тюркологу, несмотря на противоположные позиции по Сирии, Крыму, Карабаху и теперь уже по Украине, несмотря на активное членство Турции в НАТО, Путин доверяет Эрдогану, а Эрдоган всегда держит слово. При этом, членство Турции в НАТО по-прежнему является для Анкары приоритетом. Что, однако, совершенно не помешало Турции отказаться закрывать воздушное пространство для России по примеру натовских коллег. При этом, закрыв Босфор и Дарданеллы, согласно Конвенции Монтре, для прохода военных кораблей сразу всех стран.

Отметив постоянное подчеркивание Турцией, что для нее Украина и Россия являются дружескими странами, Надеин-Раевский обусловил данную позицию Анкары пониманием, что введение санкций в отношении РФ нанесет больше вреда ей самой, чем России. По его оценкам, турецкий президент прекрасно осознает возможности Москвы по противостоянию санкциям, соответственно, пытаясь играть роль ведущей региональной державы, не ухудшая отношения ни с Россией, ни с Украиной. И, по его прогнозам, сломать подобный нейтралитет Эрдогана его западные партнеры не сумеют.

"Совершенно другой вопрос, что Москва перспективами турецкого посредничества отнюдь не воодушевлена. А недружественные шаги Анкары в отношении РФ сопровождаются заявлениями позволяющими туркам оставаться единственной страной НАТО, способной поддерживать связь с РФ. В этом свете, скорее всего, Турция попробует продолжать маневрирование между Россией и Западом, сохраняя нейтралитет. При этом, я совершенно не исключаю возможности координации действий Анкары и Москвы в Украине в будущем. Как это имело место в Карабахе, с обоюдным соблюдением взаимных интересов. Подобный сценарий представляется сегодня довольно сложным, однако, и исключать его совершенно не приходится", - подытожил тюрколог. -


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