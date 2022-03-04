Пятница, 4 Марта 2022 11:53

АрмИнфо. Худшее в украинском конфликте еще впереди. И в этом плане я полностью разделяю прогноз, сделанный накануне по итогам телефонной беседы с российским коллегой Путиным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый политический аналитик Саро Сароян.

"Скажу так - говоря о денацификации и демилитаризации Украины как собственных целях, российский президент абсолютно не лукавит. И в этом смысле военная оккупация украинских территорий будет последовательно продолжаться. Украинские города будут продолжать разрушаться, экономика и инфраструктура будет уничтожена. И это не говоря уже о десятках тысяч жертв с обеих сторон конфликта. Еще одно возможное последствие данного геополитического землетрясения - перспектива революции в самой России. Не исключено в виде гражданской войны", - заметил он.

Комментируя причины возникновения нового, военного витка противостояния между РФ и Украиной, Сароян охарактеризовал его как часть цепной геополитической реакции, начало которой было положено 27 сентября 2020 года турецко-азербайджанской агрессией против Арцаха и Армении. Тем самым, на его взгляд, были заложены основы процесса по созданию нового баланса сил на Южном Кавказе. И с учетом невозможности решения проблем политическим и дипломатическим инструментарием, перспектива войны в Украине приняла необратимый характер.

По прогнозам Сарояна, война в Украине прекратится лишь тогда, когда некоторые геополитические круги посчитают выполненными стоящие перед ними цели и задачи. Цели, решить которые без войны посредством политики и дипломатии оказалось невозможно. В этом свете, аналитик отметил наличие геополитической заинтересованности в формировании в Восточной Украине структуры позволяющей реализовать как российские и украинские, так и интересы третьих сил.

"Более определенно могу прогнозировать переход всего левобережья Днепра под российский контроль. И совершенно не важно, под каким предлогом, под каким именем и с каким запасом субъектности это произойдет. Все это становится возможным в результате действий третьих сил в отношении РФ. Также следует понимать, что существует еще одна геополитическая тенденция - расширения и укрепления российского влияния на постсоветском пространстве. На пути этой программы, этого проекта теперь после Южного Кавказа оказалась Украина. Чем, в целом, и обусловлены текущие события", - подытожил аналитик.