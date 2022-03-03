Четверг, 3 Марта 2022 18:07

АрмИнфо. Вкупе с подписанной с Турцией "Шушинской" декларацией, подписанная с Россией в Москве декларация сузила пространство маневрирования Алиева до минимума. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики ЕГУ Вардан Восканян.

22 февраля в Москве между Россией и Азербайджаном была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Несколько из 44 пунктов данного документа касаются сотрудничества в военной сфере.

"Необходимо подчеркнуть, что в декларации, подписанной между Анкарой и Баку, два диктатора Алиев и Эрдоган величают друг друга братьями и клянутся в вечной дружбе. Последняя опирается на заложенную еще отцом Ильхама Гейдаром Алиевым концепцию "один народ - два государства". Понятно, что в декларации с РФ подобная риторика и эпитеты отсутствуют. Однако, беспокоит другое - российский президент непрерывно разговаривал в Москве с Алиевым 5 часов", - подчеркнул он.

И в отличие от опубликованных и доступных пунктов российско-азербайджанской декларации, содержание данного разговора неизвестно. Меж тем, согласно Восканяну, важно именно последнее. В частности, ввиду формирования для Азербайджана в свете последних событий в Украине вполне определенных возможностей и механизмов для действий в антироссийском векторе.

В этом свете, он напомнил о подчеркнутой решимости Алиева пойти навстречу стремлению Европы существенно сократить собственную энергетическую зависимость от России. В частности, от поставок российского газа. Согласно Восканяну, одним из векторов данной политики ЕС является именно Баку. При этом, последний уже изъявил готовность наращивать поставки газа в Европу.

Согласно Восканяну, в случае если Алиев осуществит практические шаги в данном направлении, это станет прямым и открытым участием Азербайджана в объявленной России и проводимой Западом экономической войне. И, согласно эксперту, Москва сегодня пытается связать Алиева подписанной декларацией и ограничить до минимума пространство для принятия им решений в данном направлении.

"Тем не менее, с декларациями или без, более чем очевидно, что алиевский Азербайджан является глубоко антироссийским государством. Другое дело, что антироссийские настроения бакинской правящей элиты носят латентный характер. Что придает им еще более опасный характер. Антироссийски настроены правящая в Азербайджане элита и азербайджанское общество. В Москве, конечно, все это прекрасно видят и понимают. Но мы в свою очередь должны понимать, что башен в Кремле несколько, и под ними с подачи алиевского режима активно осуществляется лоббистская деятельность. В основном посредством подкупа различных российских чинов, работающих за взятки против интересов уже не только Армении, но и собственной страны", - подытожил Восканян. -