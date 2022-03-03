Четверг, 3 Марта 2022 13:32

АрмИнфо.Ваагн Хачатурян избран 5-м президентом Республики Армения.

Во втором туре за его кандидатуру проголосовал 71 депутат. Все - представители правящей фракции "Гражданский договор".

Накануне вечером парламент Армении по результатам закрытого тайного голосования не смог избрать президентом республики Ваагна Хачатуряна в первом туре. В голосовании приняли участие 69 депутатов, все они поддержали единственного кандидата. Между тем, для избрания в первом туре необходим 81 голос, а у правящей партии, выдвинувшей Хачатуряна

- 71. Оппозиционные фракции "Честь имею" и "Айастан" бойкотировали обсуждение кандидатуры президента, "чтобы никоим образом не участвовать в президентских выборах".

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. 1 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о завершении полномочий президента Армена Саркисяна.