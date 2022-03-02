Среда, 2 Марта 2022 21:46

АрмИнфо. Армения воздержалась при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска.

Так, в ходе состоявшегося сегодня заседания Пятой чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН и последовавшего голосования, «за» принятие резолюции Генассамблеи проголосовало 141 государство, против высказались пять стран - Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. 35 стран воздержались от голосования, в их числе оказались Армения, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Куба, Киргизия, Таджикистан и другие.

Примечательно, что новоиспечённый союзник России - Азербайджан вовсе не участвовал в голосовании, и это несмотря на то, что представитель АР выступил на заседании с довольно "бледной" бессмысленной речью. А другой партнёр Турция - поддержал принятие этого документа.

При этом отмечается, что документ не имеет обязательной юридической силы. Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал свое мнение о вероятности исключения России из Совета Безопасности ООН. В ответ на соответствующий вопрос он заявил, что такого механизма не существует. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав ДНР и ЛНР.