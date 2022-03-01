Вторник, 1 Марта 2022 17:24

АрмИнфо.Украина отзывает из Грузии посла Игоря Долгова для консультаций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"За препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям", - сказал украинский лидер в видеообращении.

По словам Зеленского, Украина также отзывает посла для консультаций из Кыргызстана - из-за оправдания этой страной агрессии против Украины.

Зеленский говорит, что украинские дипломаты сейчас "реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право".

После начала российской операции на Украине грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Из-за этой позиции тысячи собравшихся в центре Тбилиси потребовали его отставки.

Накануне группа добровольцев из Грузии, при содействии посольства Украины, пыталась вылететь чартерным рейсом из Тбилиси в Польшу, чтобы присоединиться к рядам украинской армии. Лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава рассказал телеканалу Formula, что правительство Грузии не выдало разрешение на посадку самолета, которым добровольцы должны были лететь в Украину, передает Эхо Кавказа.