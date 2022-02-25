Пятница, 25 Февраля 2022 17:20

АрмИнфо. По последним данным посольства Армении в Украине, граждан РА нет среди пострадавших в результате военных действий, протекающих на территории Украины. Об этом в беседе с АрмИнфо сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Вместе с тем, он проинформировал, что дипломатические представительства РА на территории Украины (посольство в Киеве и генконсульство в Одессе) находятся на связи с находящимися в стране гражданами Армении и на постоянной основе изучает ситуацию. "На основе анализа этой информации принимаются решения, гражданам Армении даются соответствующие указания", - отметил он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, по его итогам

МИД Китая сообщил о готовности российского лидера к переговорам с Киевом. "Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", - приводит ведомство слова президента. Отмечается, что Путин изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ситуации с ходом специальной операции. Как утверждает МИД КНР, Путин также заявил, что США и НАТО долгое время игнорировали закономерные озабоченности России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали расширение альянса на восток. Китайская сторона также выступила с заявлением, что поддерживает мирное урегулирование противоречий между Москвой и Киевом. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей". Отметим, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса. Западные страны в ответ заявили о применении жестких санкций в отношении РФ