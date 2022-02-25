Пятница, 25 Февраля 2022 14:07

АрмИнфо. Текущей ситуации в Украине предшествовал целый ряд событий. В этом свете, думаю, что эскалация конфликта особого элемента неожиданности не имела. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Андриас Гукасян.

Согласно политологу, ответ на вопрос расширится ли военная интервенция до большой войны между Украиной и Россией зависит от отклика и реакции Киева на эти действия. Признание ЛНР и ДНР вкупе с остальными действиями РФ, на его взгляд, преследовало цель предъявления Западу нового ультиматума. В частности, преследующего цель демонстрации Западу угрозы расширения театра боевых действий в Украине в случае ввода новых жестких санкций в отношении РФ.

Комментируя возможную реакцию руководства Армении на происходящее, политолог заметил, что на фоне намерений Еревана оставаться в союзнических отношениях с Москвой, правительству следует задуматься об антикризисных шагах. В частности, разработать программу действий и мероприятий по снижению негативного влияния западных санкций в отношении РФ на армянскую экономику. По его оценкам, уже более чем очевидно, что международные санкции в отношении РФ повлияют и на Армению. Не говоря уже о том, что в условиях отсутствия концепции развития отношений с Западом, Еревану придется уповать исключительно на собственные ресурсы.

В случае отсутствия последних, Армения, по прогнозам Гукасяна, окажется перед лицом необходимости внутриполитических перестановок. В первую очередь в силу того, что сформированная и представленная по итогам прошлогодних выборов в парламент власть и оппозиция начисто исключают продуктивную работу с Западом. А Никол Пашинян, Роберт Кочарян и даже Серж Саргсян, на его взгляд, быть доверительными партнерами для Запада, людьми с которыми можно реально работать, не могут. Более того, действующая в Армении политическая система, на его взгляд, заточена под Россию, под укрепление отношений с Москвой и полностью игнорирует перспективы и возможности сотрудничества с Западом.

"Ситуация предельно выкристаллизовалась - перемены в Армении требуют политической воли. Но предпосылок для проявления подобной воли я сегодня не вижу. Власть и парламентская оппозиция преследуют собственные, а отнюдь не государственные интересы. Наша политическая элита совершенно не готова уступать власть в угоду формирования качественно новых отношений Армении с Западом. Хотя та же правящая сила прекрасно осознает, что осуществить подобный геополитический разворот она сама не в состоянии. Как не в состоянии его осуществить кочаряновская и саргсяновская оппозиция", - подытожил Гукасян.