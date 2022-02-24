Четверг, 24 Февраля 2022 15:37

АрмИнфо.У здания Посольства Российской Федерации в Республике Армения прошла акция протеста украинской общины Армении в связи с военным вторжением РФ на суверенную территорию Украины.

Невзирая на немногочисленность участников акции, собравшиеся у здания российского диппредставительства члены украинской общины Армении считают важным поддержать Украину «на том фронте, на котором это могут сделать мирные граждане».

В беседе с корреспондентом АрмИнфо участница мирной акции Елена Шевчук отметила, что сегодня украинцы в Армении таким образом выражают протест военному вмешательству РФ на суверенную территории Украины. «Мы за мир. Мы за то, чтобы украинцы сами определяли свою судьбу и вышли сюда, чтобы противостоять агрессии, показать и Армении, и миру, что украинцы Армении поддерживают Украину. Это то, что я могу сделать на данный момент. Это моя гражданская позиция», - сказала он. При этом участница акции протеста подчеркнула, что сегодня Украина вынуждена защищаться, и меры защиты должны быть не менее жесткими, чем меры нападения. «Но не военные, а дипломатические. Народы, которые за мир тоже должны поддержать нас, должны выйти и выразить свою позицию», - заметила Шевчук.

Один из участников акции Александр Олынский,, который в прошлом году из Луганска переехал в Армению отметил, что подобные акции должны проходить по всему миру. «Мы, простые граждане, поддерживающие мир, должны выходить на подобные акции и показывать, что если кто-то завойну, то мы за мир. И нужно за него бороться хотя бы так», - сказал он.

В ходе акции протеста, примкнувший к участникам акции лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян подчеркнул, что участие в сегодняшней инициативе украинской общины с их стороны является поддержкой мира, правды и справедливости.

По завершению мирной акции собравшиеся у российского посольства исполнили гимн Украины и Армении.