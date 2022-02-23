Среда, 23 Февраля 2022 18:18

АрмИнфо.Т.н. большая война с косвенным или даже прямым участием крупных геополитических акторов уже обрела неминуемый характер. И то, когда эта война начнется, на мой взгляд, является лишь вопросом времени. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый политический аналитик Саро Сароян.

"Украина, текущая ситуация вокруг Украины в этом смысле является лишь вершиной айсберга. На мой взгляд, решение тех задач, которые стоят сегодня перед глобальными геополитическими силами, не оставляет иной альтернативы кроме как решить их посредством войны. И политические сдвиги, передвижения, смена расстановок и позиций некоторых акторов в последние месяцы говорят о многом. Главное во всем этом - осознать, что у надгосударственных структур, центров силы, держав назрели проблемы и задачи, решение которых без войн невозможно", - подчеркнул он.

В этом свете, признание Москвой независимости Донбасса для Сарояна было ожидаемо. И он совершенно не считает, что этому процессу обязательно должно было предшествовать военное российское вторжение в Украину. Наоборот признанием двух республик РФ, согласно аналитику, осуществила правовую страховку собственного, в том числе будущего, военного присутствия на данной территории. И вот теперь обоснование будущего начала боевых действий, по его оценкам, требует времени

Согласно Сарояну, ни одна из сторон конфликта не желает брать на себя вину в инициировании боевых действий. Соответственно, необходимо подготовить соответствующий фундамент, начиная с автоматных перестрелок, которые впоследствии плавно перерастут в артподготовку и применение более тяжелых видов вооружений. После чего уже будет непонятно, кто, собственно, начал стрелять, а стороны, как и во всех других подобных войнах, будут пытаться переложить ответственность за начало эскалации друг на друга.

Отмечая, что РФ сама является центром силы, а также заинтересованность Китая в ее поддержке против своего основного противника в лице Запада, аналитик подчеркнул, что говорить, в этом свете, о перекосе глобального силового баланса в пользу Украины не приходится. С этой точки зрения, перспективы разворачивания боевых действий и самое главное то, куда они заведут стороны конфликта, на его взгляд, выглядят достаточно туманно.

"С учетом наличия в распоряжении основных акторов текущего глобального противостояния ядерного оружия, понятно, что широкомасштабная война с их участием может иметь весьма опасные и тяжелые последствия. Для всех. Но в любом случае я считаю, что процессы вокруг Украины лишь начинаются. А военные действия еще впереди. Я также ожидаю весьма существенные и масштабные геополитические сдвиги. И совершенно непонятно есть ли сегодня в мире силы, способные предотвратить эти сдвиги и большую войну в качестве их катализатора", - подытожил Сароян.