Вторник, 22 Февраля 2022 13:10

АрмИнфо. В Ереване, у здания СКК и. Демирчяна, где проходит заседание ПА "Евронест", продолжается акция протеста против приезда азербайджанских парламентариев. Протестующие обратились к европейским структурам помочь вернуть армянских пленных, удерживаемых Баку, а также оказать содействие в возвращении вынужденных переселенцев из Арцаха в свои дома.

Напомним, что делегация Азербайджана - два представителя азербайджанского парламента, а также одно сопровождающее их лицо прибыли в Армению для участия в заседании бюро и комитетов ПА Евронест, намеченное на 21-22 февраля в Ереване. В заседаниях примут участие депутаты парламентов стран Восточного партнерства и Европарламента.

Депутат фракции "Свобода" Национального Собрания Республики Арцах Метаксе Акопян, выступая сегодня на акции протеста, заявила, что "Европа, считающаяся бастионом демократии и защиты прав человека в течение 44-дневной войны в Арцахе молчала, когда истребляли целый народ". "Сегодня это та площадка, они должны открыть свои глаза и уши и помочь нам хотя бы вернуть наших пленных. Более года свыше 100 армянских пленных, о которых умалчивает Азербайджан, о них кажется уже не говорят также власти Армении, подвергаются пыткам и не возвращаются на Родину", - сказала депутат.

Акопян коснулась также вынужденных переселенцах из Арцаха, заявив, что они сегодня остались без крова - их не принимают в Арцахе, а для властей Армении они стали тяжелым грузом. "Они имеют право вернуться в свои дома", - заявила она, подчеркнув, что "власти Армении по итогам войны большую часть Арцаха подарили врагу и очень быстро закрыли вопрос Арцаха, а сегодня выступают с фальшивой повестки".

Участники пришли к зданию с плакатами "Hadrut is our home", "Shushi is our home". "Freedom to POW", "Shame on you", "RIP Demacracy in Armenia", "Фактически лишенные свободы слова", "Свободу политзаключенным", "Azerbaijan is guilty" и др.