Пятница, 18 Февраля 2022 15:26

АрмИнфо. Итоги текущего стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России во всех регионах, где мы присутствуем, включая Южный Кавказ. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Сейчас Москва пытается разрешить в переговорах с Западом важнейшие для себя вопросы стратегического значения. Мы понимаем, что текущая ситуация вокруг Украины для России является значительно большей проблемой. Кризис в отношениях с Западом сегодня является самым важным направлением российской внешней политики, которое требует немалых ресурсов. А ситуация вокруг всего этого меняется каждый день", - заметил он.

Согласно Скакову, небывалая активизация контактов между Москвой и Вашингтоном, участие в процессах лидеров и первых лиц стран Евросоюза является свидетельством глобального характера текущего кризиса в отношениях между Западом и РФ. Согласно российскому эксперту, на этом фоне реализация договоренностей, достигнутых при участии РФ по итогам 44-х дневной войны, ушла на второй и третий планы повестки Москвы. И ожидать резких продвижений в той же реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020-го и 11 января 2021 года не приходится.

Констатируя, что российская дипломатия на фоне всех последних событий в глобальной политике работает на армяно-азербайджанском треке достаточно малыми темпами, эксперт выделил в этом свете политику США и Великобритании. По его оценкам, политика Вашингтона и Лондона в Закавказье по-прежнему носит ярко выраженный, причем скоординированный, антироссийский характер.

И на фоне наблюдающегося углубления противоречий между Западом и РФ на украинском треке, Скаков считает, что США и Великобритания, фактически объединив усилия, пытаются усилить собственное присутствие в Армении, Грузии и Азербайджане, посредством вытеснения оттуда России. По оценкам эксперта, речь идет ни много, ни мало о перспективе фактического присоединения закавказских стран к НАТО. Хотя делать это юридически в Вашингтоне и Лондоне пока что не собираются.

Еще одним фактором в пользу усиления позиций НАТО на Южном Кавказе Скаков считает резкое, по его оценкам, усиление в регионе Турции по итогам 44-х дневной войны. Что уже существенно поспособствовало снижению регионального влияния еще одной региональной державы в лице Ирана. Согласно российскому эксперту, проявив пассивность в ходе последней карабахской войны, Тегеран в итоге получил совершенно не выгодный для себя региональный расклад сил.

"Уже имеющее место укрепление союза между Турцией и Азербайджаном сопровождается для Ирана перспективой появления турецких - натовских военных уже не только рядом с Нагорным Карабахом, но и непосредственно по периметру собственных границ с Азербайджаном. И, на мой взгляд, для Тегерана это является красной линией. Соответственно, там пойдут на многое, чтобы такую перспективу исключить. В том числе на шаги в направлении установления с Баку отношений, позволяющих исключить военное присутствие Турции - НАТО на собственных границах", - подытожил российский эксперт.