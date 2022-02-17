Четверг, 17 Февраля 2022 13:22

АрмИнфо. Второй президент РА Роберт Кочарян указал три основные составляющие в вопросе обеспечения безопасности Армении, а именно: собственные вооруженные силы в лице армии, ОДКБ и двусторонние отношения с Россией, включающие три договора, регулирующие сотрудничество.

Так, 17 февраля на пресс-конференции в Ереване Кочарян, говоря о первой составляющей, а именно армии, констатировал очевидность того, что собственные ВС Армении не способны самостоятельно обеспечивать безопасность Армении, и за прошлый год не было сделано практически ничего для восстановления боеспособности ВС и вооружения. По его словам, ярким примером доказательства этому являются и прошлогодние события в Сисиане.

"А последнее 300-400 долларовое шпионское разоблачение говорит о морально- психологическом состоянии наших ВС. Утвержденный бюджет на армию не внушает оптимизма. Правительство не уделяет надлежащего внимания армии, и есть впечатление, что боеспособная армия этой власти не нужна. Даже когда повышают пенсии прокурорам, забывают об офицерах, которых нужно поощрять и это сегодня на много важнее", - считает второй президент Армении.

Второе, продолжил Кочарян, ОДКБ и ее дееспособность, почему она не вмешалась, когда произошло нападение на Армению. Он напомнил, что ОДКБ в качестве организации было создано в 2002 году, имеет три вектора - Россия - Беларусь, Россия - Армения и Россия - Центральная Азия. "Вызовы по этим трем направления разные, во многих случаях не соприкасающиеся друг с другом, но, всё это подытожено под одной организацией, где центральная роль принадлежит России, которая держит в центре внимания все угрозы", - сказал он.

Давая оценку Армении в контексте ОДКБ, политик напомнил, что у республики 4 границы, и сегодня вряд ли какой-то здравомыслящий человек будет ожидать угрозы со стороны Ирана или Грузии. "Остаются две страны - Азербайджан и Турция, и очевидно, что это наисерьезнейшие угрозы для Армении. Нельзя не учитывать и тот факт, что и с Азербайджаном, и с Турцией, все страны ОДКБ, кроме России, имеют более теплые и содержательные отношения, чем с Арменией во всех сферах", - констатировал второй президент Армении.

По его словам, более того, часть из этих государств - Центральной Азии, находятся в одной организации с Турцией и Азербайджаном и на уровне личностного общения имеют более тесные связи. "Следовательно, думать, что ОДКБ мог каким-либо образом отреагировать на нападение на нас было бы наивно. И речь не идет о том, что ОДКБ мертвая, неработающая структура. Организация очень даже хорошо работает там, где интересы всех совпадают, что мы и увидели на примере Казахстана. Это факт, с которым мы не можем не считаться. Оставаться в ОДКБ или нет? Конечно же, оставаться. Во- первых, потому, что нет структуры, которая заменит ОДКБ, и второе - в рамках этой организации есть множество документов, которыми в какой-то мере регулируется наше военно-техническое сотрудничество с Россией", - убежден Кочарян. По его словам, нужно оставаться, сотрудничать, но не питать надежд по вопросу безопасности.

Говоря о третьем составляющем - сотрудничестве с Россией, политик отметил, что сегодня лишь этот фактор, связанный с безопасностью, работает в Армении. "Это действенное обстоятельство, но эта война выявила здесь ряд проблем. Первое - отсутствие границы с Россией продемонстрировало некие лимиты, связанные с вмешательством и содействием России. До сих пор нет ответа, почему воздушные границы Грузии были закрыты для военных грузоперевозок. Наши власти просчитывали это, или для них это тоже было сюрпризом. До сих пор нет ответа, почему первые две недели войны, воздушные границы Ирана также были закрыты. И эти два фактора имели значительное влияние на итоги войны", - сказал президент. По его словам, если просчитывали - тут могут прозвучать одни обвинения, если не просчитывали и летом 2020 года пошли на конфликт в Тавуше - это другие обвинения в адрес этих властей.

По словам Качаряна, посредничество России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта существенно ограничивает возможности России к свободным действиям. Еще один фактор - это значительное увеличение роли Турции на Южном Кавказе. И если всё вышеперечисленное рассматривать в одном контексте, то картина складывается очень печальная, считает Кочарян, отметив, что сегодня не видит никаких серьезных шагов, направленных на нейтрализацию этих вызовов, на изменение ситуации.

Говоря о шагах, которые сегодня нужно предпринять, Кочарян указал на необходимость осуществления шагов, которые позволят ВС Армении действовать автономно как минимум полгода, создать практически с нуля военно-промышленный комплекс. В противном случаем Армения станет перед аналогичными вызовами.

Кочарян считает, что сегодня важно понять, сможет ли Армения самостоятельно выполнить задачи такого объема. "Полагаю, что неспособна. Следовательно, нужно понять, готова ли Россия оказать содействие такого характера и объема Армении или нет. Уверен, что это возможно. Есть сомнение, относительно существования подобной просьбы. Есть также серьезные вопросы, связанные с воздушным пространством и вероятность полной блокады Армении в будущем", - сказал он, отметив, что никогда не сталкивался с этой проблемой и не думал, что Армения может докатиться до таких отношений с Грузией.

При этом Кочарян задался риторическим вопросом, единственный ли это путь или же есть иной? "Конечно же, есть, и он не очень приятен мне. Путь следующий - принять турецко- азербайджанскую угрозу как непреодолимую и подчиняться ей. Тоже путь. Да! Идти по пути планомерной аджаризации Армении. Знаете, Турция, перестанет воспринимать Армению в качестве препятствия ее программам только в одном случае, если будет иметь тотальное воздействие на наши политические процессы и политику. Это предполагает, что Турция будет иметь доминирующую роль в нашей экономики и воздействие на наши политические элиты. Когда это возможно? Когда будет снижаться российское влияние, которое будет заменяться турецким. Это станет возможно, если Армения полностью откажется от Арцаха. Это одно из предусловий, которое может действовать в армянском направлении. И эта политика однозначно будет поддерживаться со стороны США, поскольку в условиях сегодняшней конфронтации между Западом и РФ, подсказывает, что этим путем можно устранить российское влияние или приблизить к Кавказскому нагорью", - сказал он.

В этой связи Кочарян отметил, что сегодня Армения идет именно по второму пути. По словам разница в этих двух путях в том, что России выгодно иметь сильного партнера на Южном Кавказе, и Армения таковой была до последнего времени и была фактором в регионе. "Турция заинтересована в крайне слабой Армении. Именно в этом случае она не сможет быть препятствием для достижения долгосрочных турецких целей. Разница в этом", - сказал он, добавив, что все опросы свидетельствуют о негативном отношении армянского общества к подобным процессам. Однако, по его словам, пример Грузии показал, как можно в короткий срок поменять общественное настроение благодаря активной пропаганде.

Вместе с тем он отметил, что здесь речь идет не о верности к России, а о векторе развития Армении, ее будущем, реализации национальных и государственных интересов.