Вторник, 15 Февраля 2022 14:47

АрмИнфо.Присоединение Армении к Союзному государству России и Беларуси без остальных стран Южного Кавказа, представляется, бессмысленной затеей. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор региональных программ грузинского центра стратегического анализа GSAC Гела Васадзе.

"Такое присоединение в теории, конечно, возможно и без Грузии, но хотя бы с Азербайджаном. И, на мой взгляд, вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне российского влияния. Что же касается Армении, то уровень сотрудничества с РФ здесь достаточно высок и без этого. В этом свете, вопроса членства Армении в Союзном государстве не может быть в повестке Еревана просто потому, что его нет в повестке Москвы", - заметил он.

Согласно аналитику, сегодня Россия совершенно не стремится видеть Армению в Союзном государстве с Беларусью по причине бессмысленности его создания исключительно в составе трех стран. "Это сегодня. Что будет завтра мы не знаем. В этом свете, для создания по настоящему Союзного государства Москве необходима Украина. Или хотя бы ее часть. А также Казахстан", - считает Васадзе.

Не считая, что сегодня речь идет о создании отредактированного варианта Советского Союза, грузинский аналитик одновременно подчеркнул, что еще лет десять назад никто не мог предположить, что Путин выдвинет НАТО ультиматум с требованием убрать войска из Польши или присоединит к РФ Крым. В этом свете, он считает, что геополитическая ситуация меняется довольно быстро, что, однако, совершенно не исключает резкого роста периметра интеграционного замаха РФ в обозримом будущем.

"Также необходимо помнить о заинтересованности в регионе Евросоюза, его текущей роли в урегулировании проблем между Ереваном и Баку. О роли Турции, особенно в контексте переговоров по нормализации отношений с Арменией. Влияние РФ в Армении поистине огромно, однако, никому не известно, что будет через несколько лет с самой Россией. И вполне возможно, что после Путина в Москве от "союзных" идей откажутся вполне самостоятельно. Аналогичным образом неизвестно, что будет с Турцией после Эрдогана, а также различными флангами самого достаточно неоднородного по своей сути ЕС", - заметил аналитик.

Текущую ситуацию вокруг Украины в целом Васадзе оценивает как совершенно непредсказуемую. В первую очередь в свете того, что стороны конфликта осознанно идут на его обострение и повышают ставки, в то время как сценарий большой войны не выгоден никому. А действия и планы Москвы по Украине также зависят от развития ситуации, то есть носят ситуативный характер.