Пятница, 11 Февраля 2022 12:17

АрмИнфо. Посредством шагов наподобие видеоконференции с участием лидеров Армении, Франции и Азербайджана, а также президента Евросовета Шарля Мишеля Париж стремится подчеркнуть собственную роль в текущих процессах на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

"Таким образом, в условиях фактического простаивания Минской группы ОБСЕ, Франция по примеру РФ стремится стать еще одной площадкой для диалога между Ереваном и Баку. Подобное стремление Парижа, в целом, соответствует интересам Армении. В первую очередь в силу диверсификации основных акторов урегулирования. Поскольку реализация интересов Армении в условиях единоличного посредничества Москвы, представляется, делом достаточно трудным", - заметил он.

Простой Минской группы Гевондян объясняет усилиями Баку, всеми способами препятствующего восстановлению данного формата. Таким образом, Азербайджан пытается внушить всем, что формат сопредседательства себя окончательно исчерпал. Согласно политологу, подобная перспектива совершенно не исходит из интересов Армении, соответственно, Еревану, на его взгляд, необходимо приложить все возможные усилия в обратном направлении.

В то же время, согласно политологу, отказываться от всех существующих форматов переговоров Баку не может, поскольку это уже будет выглядеть деструктивно. Чем и обусловлено его участие во французских инициативах. Подчеркнув, что Алиев прекрасно осознает степень угрожающих ему рисков, в частности реинкарнации МГ, Гевондян подчеркнул желание Алиева по возможности смягчить ситуацию, посредством участия в тех же инициативах Парижа.

Роль и политику США в текущих процессах на Южном Кавказе политолог характеризует делегированием полномочий своим союзникам. В данном конкретном случае Франции. Более того, таким способом США управляют некоторыми процессами. По его оценкам, тем самым политика администрации президента Джо Байдена разительно отличается от изоляционистской политики его предшественника Дональда Трампа.

"Понятно, что ожидать от подобных форматов прорывов в урегулировании не приходится. А в том же вопросе достижения большей покладистости Алиева необходимы не только посреднические усилия, но и рост уровня субъектности Армении. Прежде всего. Лишь это способно понудить Баку пойти на мелкие уступки с целью избежать в будущем уступок более крупных. В текущей же ситуации Азербайджан не будет соглашаться ни на какие предложения Армении, поскольку думает, что может сорвать больше", - подытожил политолог.