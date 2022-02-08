Вторник, 8 Февраля 2022 12:37

АрмИнфо.Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как рассказал президент РФ в ходе, состоявшейся по итогам переговоров пресс- конференции, на встрече с французским коллегой было затронуто ряд актуальных международных и региональных проблем.

"При рассмотрении ситуации вокруг Нагорного Карабаха отметили позитивную роль российских миротворцев, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня и помогают налаживать мирную жизнь. Мы подтвердили важное значение деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе в решении насущных гуманитарных и социально-экономических проблем в регионе. Президент Франции информировал об итогах своей недавней совместной с председателем Евросовета господином Мишелем видеоконференции с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении", - сказал российский лидер.

Напомним, что по итогам видеоконференции лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета, Баку передал Еревану 8 военнопленных.