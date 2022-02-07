Понедельник, 7 Февраля 2022 15:22

АрмИнфо.Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель прокомментировали передачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнопленных.

Так, президент Франции в своем микроблоге в Твиттер, в частности, написал: "Восемь задержанных армян были освобождены Азербайджаном и переданы из Баку в Ереван. Они воссоединяются со своими семьями, с которыми были разлучены на несколько месяцев. Спасибо нашим дипломатам, а также нашим солдатам, участвовавшим в этой операции.

Мы двигаемся дальше".

В свою очередь председатель Европейского совета выразил убеждение, что освобождение Азербайджаном и передача Армении 8 задержанным армянам является еще одним признаком позитивных событий после дистанционной встречи на прошлой неделе между президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"ЕС поддерживает стабильность и процветание в регионе", - написал Мишель в своем микроблоке в Твиттер.

Ранее, МИД Армении опубликовал имена военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена. Согласно СМИ, часть из них, это военнослужащие, захваченные в плен 16 ноября 2021 года во время очередной азербайджанской провокации.

Стоит отметить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя около семи десятков лиц. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения.