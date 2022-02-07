Понедельник, 7 Февраля 2022 15:07

АрмИнфо.В ЕС приветствовали передачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнопленных.

"Приветствуем освобождение Азербайджаном восьми армянских военнопленных. Это важный гуманитарный жест, после четырехсторонней встречи, состоявшейся на прошлой неделе между президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - написал спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Ранее, МИД Армении опубликовал имена военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена. Согласно СМИ, часть из них, это военнослужащие, захваченные в плен 16 ноября 2021 года во время очередной азербайджанской провокации.