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АрмИнфо.В ЕС приветствовали передачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнопленных.
"Приветствуем освобождение Азербайджаном восьми армянских военнопленных. Это важный гуманитарный жест, после четырехсторонней встречи, состоявшейся на прошлой неделе между президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - написал спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Ранее, МИД Армении опубликовал имена военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена. Согласно СМИ, часть из них, это военнослужащие, захваченные в плен 16 ноября 2021 года во время очередной азербайджанской провокации.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армения и Иран изучают перспективы сотрудничества в научно-технической отрасли
|МИД Армении рассказал, кто встречал в аэропорту армянских военнопленных, возвращенных из Азербайджана
|Эммануэль Макрон и Шарль Мишель прокомментировали возвращение из Баку восьми армянских военнопленных
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|Глава общины Каджаран будет снова арестован
|Судья, принявший решение об освобождении Ашота Минасяна из-под стражи, будет арестован
|СМИ: Азербайджан передал Армении 8 военнопленных
|Минздрав: В Армении 4% населения инфицированы гепатитом С
|Реджеп Эрдоган пойдет на новый срок
|В Армении полностью вакцинировалось 858 981 человек
|Амир Абдоллахиян: Иран привержен укреплению двустороннего и регионального сотрудничества с Арменией
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|Армия обороны Арцаха вынуждена опровергать очередную дезинформацию Азербайджана
|Омбудсмен Армении назвал ошибочным подход о зеркальном отводе войск
|Посольство России в Армении информирует о временном приостановлении приема граждан на некоторых консульских участках работы
|Визит Пашиняна в Турцию и его участие в Анталийском форуме не обсуждаются - МИД РА
|В Армении подтверждено 4032 новых случая заболевания коронавирусом, 6 летальных исходов
|В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча Пашиняна, Макрона, Мишеля и Алиева
|Скончался один из основателей армянского шоу-бизнеса
|Невестка бывшего министра культуры Армении обвиняется в отмывании денег и объявлена в розыск
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В МИД России не обладают информацией о строительстве альтернативной Лачинскому коридору дороги, которая свяжет Арцах с Арменией
|В Минздраве Армении отреагировали на сообщения о дефиците парацетамола в аптеках страны
|Оппозиционный депутат предложил внести штраф за нарушение использования флага Армении: правящая сила поддержала идею
|АРАРАТБАНК выступит андеррайтером облигаций УКК "Финка"
|Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют отставки министра Айка Ханумяна
|Прогноз: Россия будет оставаться в Нагорном Карабахе до тех пор, пока там живут армяне
|"Айастан" и "Честь имею" отказались от участия в предстоящих президентских выборах в Армении
|Замглавы Le Figaro обвинил Азербайджан в совершении культурного геноцида на территории Нагорного Карабаха, а ЕС - в бездействии
|За сутки в Армении подтвердилось 4 192 случая заражения коронавирусом, скончалось 10 человек
|Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию
|OCCRP сообщает о крупных махинациях со стороны азербайджанских госкомпаний при реализации проекта "Шах-Дениз-2" "Южного газового коридора"
|Официальный Ереван отреагировал на обвинения главы МИД Азербайджана
|Правительство Армении ратифицировало Соглашение о реадмиссии с правительством Беларусь
|Арцах объявил в розыск азербайджанского военнослужащего, обвиняемого в убийстве мирного жителя общины Чартар
|Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится в Вене - МИД РА
|Пашинян и Шалленберг подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Ваагн Хачатурян больше не является членом АНК
|Фракции "Айастан" и "Честь имею" требуют международное сообщество отреагировать на позорные нападки на судебную власть в Армении
|Ваагн Хачатурян: После уточнения границ никого не будет на нашей суверенной территории
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Байрамов заверяет: В Азербайджане не наблюдают последовательного подхода к созданию комиссии по началу процесса делимитации
|В ближайшую неделю ожидается рост случаев коронавируса - Пашинян
|Опрос: Доверие граждан Армении к политическому курсу страны падает
|Преобладающее большинство граждан РА увязывают урегулирование карабахского конфликта с будущим Армении
|Большинство граждан РА считают пагубным для армянской экономики открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией
|Опрос: Турция и Азербайджан представляют политическую и экономическую угрозу для Армении
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
|Читать больше
|Востоковед: Власть Эрдогана не вечна, но сегодня в Турции все решает именно он
|Тюрколог: В переговорах с Турцией Армении необходимо соблюдать красные линии
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