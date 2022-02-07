Понедельник, 7 Февраля 2022 14:43

АрмИнфо. Власть Реджепа Эрдогана не вечна. И он сам это прекрасно понимает. Но сегодня в Турции все и вся решает именно он. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, востоковед Алексей Малашенко.

"Разногласия внутри турецкой пирамиды власти постепенно углубляются. В Анкаре формируются новые властные фланги, между которыми разворачивается борьба. Пока что Эрдоган демонстрирует способность управлять множеством проблем внутри турецкого общества. И, на мой взгляд, будет осуществлять перестановки в своем кабинете министров лишь с целью повысить качество этого управления. Думаю, что с учетом роста недовольства властью Эрдогана в Турции, даже внутри правящей AKP, необходимость в этом все-таки назрела", - заметил он.

В любом случае, перемены в турецком правительстве, включая возможный уход главы МИД Мевлюта Чавушоглу, по прогнозам Малашенко, к переменам во внешнеполитической концепции Анкары не приведут. Отмечая внутреннюю нестабильность Турции и многочисленные проблемы на внешнем фронте, востоковед заметил, что Эрдоган скорее попробует их решить все-таки посредством дипломатической, а не военной активности.

Последние посреднические инициативы Эрдогана в урегулировании конфликта между Россией и Украиной востоковед рассматривает именно в данном свете. Согласно эксперту, встреча президентов Путина и Зеленского с целью уладить разногласия, прежде всего, нужна самому Эрдогану. С целью поддержания реноме Турции как одной из крупнейших мировых держав и свое собственное как одного из крупнейших мировых лидеров. Принимая участие в конфликтах самого разного рода, Эрдоган полагает, что, таким образом добьется большей популярности и бонусов лично для себя.

"Я, конечно, сомневаюсь в успешности посреднической деятельности Эрдогана. Несмотря на его визит в Киев и достаточно неоднозначные заявления в адрес Москвы. И мы видим, что вся эта деятельность разворачивается по его личной инициативе. МИД во всем этом практически не участвует. Что же касается армянского направления его деятельности и деятельности турецкого МИД, то оно, полагаю, является самым неизменным во всей неизменной внешней политике Турции. Процесс с Арменией является отражением текущей ситуации в Турции. Данным процессом Анкара решает вопросы и проблемы не только в регионе, но и в мире и внутри самой Турции. В свете чего я совершенно не считаю, что даже отправка Эрдоганом в отставку всего своего кабинета министров способна что-то здесь изменить", - подытожил востоковед.