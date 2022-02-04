Пятница, 4 Февраля 2022 17:58

АрмИнфо.В Минздраве Армении отреагировали на сообщения о дефиците парацетамола в аптечных пунктах страны и предоставили информацию о закупках.

Так, в заявлении ведомства отмечается, что в связи с ситуацией с коронавирусом, гриппом и ОРЗ в мире, и в Армении в частности, гражданами широко используется ряд препаратов, содержащих парацетамол.

В Минздраве констатировали, что в связи с этим возможны краткосрочные колебания спроса и предложения на некоторые лекарственные средства первичной медико-санитарной помощи, однако они быстро корректируются.

"Тем не менее, в течение последних 2 месяцев Минздрав Армении выдал разрешение на ввоз 437 714 упаковок препаратов (4 496 488 таблеток), содержащих 500 мг парацетамола. В ближайшее время будет завершено таможенное оформление 127,3 тыс. упаковок (1273 тыс. таблеток) лекарственных средств, содержащих парацетамола, еще до 500 тыс. таблеток парацетамола будет реализовано фармацевтической компанией "Арпимед". В то же время, по линии гуманитарной помощи было получено 21240 таблеток парацетамола с дозировкой 375 мг и еще 197284 с дозировкой 500 мг, которые были розданы медицинским учреждениям Еревана и районов страны", - сообщили в Минздраве РА.

В ведомстве также напомнили, что при консультации с врачом или фармацевтом можно использовать имеющиеся в аптеках иные препараты, содержащие парацетамол.

Отметим, что в последние дни граждане жалуются на дефицит эффективного и бюджетного жаропонижающего препарата парацетамол в аптеках столицы.