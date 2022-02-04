Пятница, 4 Февраля 2022 12:53

АрмИнфо. Заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон обвинил Азербайджан в совершении культурного геноцида на территории Нагорного Карабаха.

"Азербайджан планирует уничтожить следы армянского наследия в Нагорном Карабахе во имя восстановления "албанской" марионеточной культуры. Программа культурного геноцида", - написал в своем микроблоге в Twitter французский журналист.

Так он отреагировал на заявление министра культуры Азербайджана Анара Керимова, который накануне заявил, что создана комиссия по сбору фактов о якобы фальсификации албанских церквей армянами в Нагорном Карабахе.

При этом Бюиссон констатировал, что Азербайджан сегодня повторяет то, что он сделал 20 лет назад в Джульфе (Нахиджеван), где с лица земли были стерты 3000 средневековых хачкаров на кладбище без свидетелей! "Баку оправдывался лишь двойной ложью: "Хачкаров не было, так как здесь никогда не было армян", - отметил журналист.

Вместе с тем он также раскритиковал встречу Еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели с главой администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

"В то время как Азербайджан продолжает свой культурный геноцид армянского наследия в Арцахе (Нагорном Карабахе) без какой-либо реакции (особенно ни со стороны правительства Франции и ни ЮНЕСКО), ЕС приветствует энергетическое партнерство с Баку. Но это, вероятно, объясняет всё", - отметил французский журналист, реагируя на запись Вархели в Twitter.

Последний в своем микроблоге поделился впечатлениями от встречи с Гаджиевым. Еврокомиссар в частности, написал: "Хорошая встреча с Хикметом Гаджиевым сегодня в Баку. В преддверии заседания Консультативного совета Южного газового коридора мы говорили об энергетическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном и важности энергетической безопасности; обсудили укрепление нашего партнерства в рамках экономического и инвестиционного плана; говорил о Южном Кавказе и поддержке ЕС".