Четверг, 3 Февраля 2022 14:29

АрмИнфо. Турция и Азербайджана представляют политическую и экономическую угрозу для Армении. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Американским Международным Республиканским Институтом (IRI), который был проведен в Армении в период с 22 ноября по 5 декабря 2021 года. Уровень статистической погрешности исследования, охватившего 1512 опрошенных респондентов по всей стране, составляет +/- 2,5%.

Так на вопрос, какие 2 страны представляют наибольшую политическую угрозу для Армении, 90% респондентов назвали Турцию, 77% - Азербайджан. В числе названых стран, представляющих политическую угрозы Армении Россия - 15%, Великобритания - 3%, Израиль - 2%, США - 2%, Грузия - 1%.

Турция и Азербайджана, по мнению граждан РА, представляют также наибольшую экономическую угрозу для Армении.

Так, на уточнение какие 2 страны представляют наибольшую экономическую угрозу для Армении 68 % опрошенных назвали Турцию, 52%

- Азербайджан, 17% - Россию, 10% - Грузию, 4% - Иран. США, Китай и ЕС назвали по 1% опрошенных.

На вопрос какие 2 страны представляют наибольшую угрозу безопасности Армении, 88% назвали Турцию, 81% - Азербайджан. 11% - Россию. Со стороны США, Израиля и Ирана угрозу видят по 2% опрошенных соответственно. По 1 % со стороны Грузии и Франции.

При этом на уточнение, отношения с какими двумя странами необходимо улучшить для развития Армении, 53% назвали Россию, 35% - США, 29% - Иран, 25% - Францию, 15%- Китай, 9% - ЕС, 7% - Грузию, 5% - Турцию, 4%- Азербайджан.