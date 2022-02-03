Четверг, 3 Февраля 2022 14:28

АрмИнфо.В свете последних, обусловленных довольно жестким торгом России и США вокруг Украины, событий, Россия, вне всяких сомнений, будет стремиться к еще большему укреплению собственных позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Речь идет о попытках выработки общей, консолидированной по Украине позиции стран- членов этих двух организаций. Разумеется, исходящей и соответствующей позиции РФ. Само ОДКБ в конфликт вокруг Украины, думаю, реально не вмешается. Но заявление данной организации как часть информационного обеспечения торга Россия-Запад Москве может понадобиться", - заметил он.

В рамках подобной политики РФ политолог совершенно не исключает даже адресованных Армении требований ограничить контакты с Западом. И на фоне серьезнейшего понижения вследствие итогов 44-х дневной войны уровня субъектности Армении, оказать серьезного сопротивления подобным требованиям Ереван, по его прогнозам, окажется не в состоянии. На взгляд Искандаряна, существующий, повышенный уровень конфронтации между Западом и РФ, так или иначе, окажет негативное влияние на Армению. При этом, в случае возникновения необходимости делать выбор между РФ и США, у Армении, на его взгляд, будет крайне мало возможностей для маневрирования с целью уклонения от подобной перспективы. Меж тем, последняя, по его прогнозам, совершенно не исключена. Вместе с тем, особых предпосылок в пользу особого влияния на Армению, в частности на ее отношения с Турцией и Азербайджаном, вследствие фактического участия в кризисе вокруг Украины и Турции политолог не усматривает.

"В целом, Турция сегодня сосредоточена на Южном Кавказе гораздо в большей степени, чем на Украине. И возрастающий уровень турецкого влияния в нашем регионе является для Армении весьма серьезной проблемой. Скажем прямо, Анкара сегодня уже претендует на статус игрока - доминанта на Южном Кавказе. А общие интересы с Баку эту перспективу лишь подкрепляют. Особенно в свете полной, возможно ситуативной, идентичности турецких и азербайджанских интересов по итогам 44-дневной войны во всем, что касается Армении и Арцаха.