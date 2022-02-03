Четверг, 3 Февраля 2022 12:02

АрмИнфо. Кандидат правящей силы - министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатурян будет избран президентом РА. С таким прогнозом выступил премьер-министр РА Никол Пашинян 3 февраля на заседании правительства.

Как отметил Пашинян, Ваагн Хачатурян накануне был выдвинут кандидатом в президенты Армении 65-ю депутатами НС. Остальные члены правящей фракции "Гражданский договор", как указал премьер, не смогли подписать документ о выдвижении по правовым и техническим причинам - Ален Симонян в настоящее время исполняет обязанности президента, ряд парламентариев - в командировке. В данном контексте Никол Пашинян выразил надежду, что если не в первом, то во втором туре кандидат правящей силы будет выбран президентом Армении. Выборы президента пройдут в марте, сообщил премьер.

Ваагн Хачатурян поблагодарил за оказанное доверие. Он заверил, что

будет работать с больше отдачей и реализует все намеченные планы.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. 1

февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о

завершении полномочий президента Армена Саркисяна.

Внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики.

Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Президент Республики избирается Национальным Собранием. Избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится второй тур выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре.

Во втором туре Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится третий тур выборов, в котором могут принять участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов во втором туре.

В третьем туре Президентом Республики избирается кандидат, получивший большинство голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то в десятидневный срок проводятся новые выборы Президента Республики. Напомним, что большинство мест (71 мандат) у партии власти "Гражданский договор", у оппозиционных "Айастан" и "Честь имею" - 29 и шесть соответственно.