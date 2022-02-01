Вторник, 1 Февраля 2022 16:30

АрмИнфо.С учетом многолетнего отмахивания коллективного Запада от мнения и позиций РФ относительно принципам европейской безопасности, Москва вынужденно взвинтила ставки и вполне осознанно перешла к более жесткой риторике. Подобное мнение выразил главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.

“Вся эта, направленная на повышение уровня конфронтации риторика для большей убедительности сопровождается перемещениями и маневрами войск. Выглядит довольно убедительно, поскольку встречается соответствующими маневрами оппонентов. Последние в ответ на прямолинейность Москвы вволю используют собственное глобальное информационное доминирование, активно нагнетая в Европе массовый психоз относительно ожидающейся русской агрессии в отношении Украины”, - подчеркнул он.

Возвращаясь к принципам европейской безопасности, аналитик отметил, что они перестали соответствовать соотношению сил и приоритетов. По его оценкам, Россия и Запад столкнулись с результатом переосмысления хельсинкских договоренностей от 1975 года благодаря которым удалось зафиксировать систему отношений в Европе. Которые с 1991 года вследствие распада СССР утратили актуальность. В этом свете, он убежден, что в реальности конфронтационный сценарий с участием Запада и России разворачивается вследствие именно данного несоответствия, а не ситуации вокруг отдельно взятой страны – Украины.

“Понятно, что в прошлом подобные вопросы решались посредством войн. Однако, в текущей ситуации война крупных государств к разрешению ситуации не приведет. Что оставляет единственный путь – договариваться. И с учетом того, что посредством классических переговоров за столом достижение столь масштабных договоренностей возможным не представляется, стороны применяют методы убеждения в виде демонстрации угрозы применения силы”, - констатирует он.

Предел подобной демонстрации, согласно Лукьянову, существует. Поскольку ее применение выведет конфронтацию на совершенно иной, возможно беспрецедентный, уровень последствий. К которым, вне всяких сомнений, не готовы общества стран-участников.

“Выход из текущей ситуации, на мой взгляд, есть. Отказываясь давать Москве гарантии не расширения на Восток, НАТО и Вашингтон, тем не менее, согласны обсуждать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и Договор об обычных вооруженных силах в Европе. С упором на Восточную Европу. В этом свете, я вижу решение в формировании и подписании сторонами этакого современного аналога Парижской хартии или Хельсинского акта. После чего уже можно будет приступить к обсуждению ДРСМД и ДОВСЕ”, - подытожил Лукьянов.