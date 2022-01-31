Понедельник, 31 Января 2022 19:04

АрмИнфо.Отталкиваясь от анализа апрельской войны и целого ряда региональных, геополитических и глобальных факторов, я прогнозировал возможность новой агрессии в отношении Арцаха и Армении, начиная с 2017-го года. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый политический аналитик Саро Сароян.

"Как и тогда, сегодня я утверждаю, что конфликт вокруг Арцаха совершенно не ограничивается столкновением исключительно локальных, если угодно, интересов самих его участников. Данный конфликт продолжает служить сохранению военно- политического баланса, оперирующих на Ближнем Востоке, центров силы. Соответственно, его окончательное урегулирование посредством двух конфликтующих обществ или посредников возможным не представляется", - заметил он.

В этом свете, сегодня, как и пять лет назад, аналитик считает большой ошибкой подпитку армянского общества, оторванной от геополитических реалий, концепцией, согласно которой в деле урегулирования конфликта ему недостает стремления к миру и миролюбия. А четырехдневная война, 44-х дневная война, развязанная Азербайджаном и продолжающаяся гонка вооружений, внутренняя ситуация в Турции и самое главное постоянные пертурбации на Ближнем Востоке совершенно не создают предпосылок для окончательного урегулирования конфликта вокруг Арцаха.

Согласно Сарояну, начиная еще с завершившейся потерей 800 га территорий Арцаха апрельской войны 2016 года, стало ясно, что шаги в направлении мира с Азербайджаном как средства преодоления проблем Армении вследствие неурегулированности арцахского конфликта априори были обречены на провал. И проявление покорности и миролюбия в ответ на агрессивность и открытую враждебность алиевского режима могло обосновываться либо невежеством и бездарностью, либо личной заинтересованностью армянского руководства.

Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования проблемы посредством признания независимости Арцаха, Сароян посчитал этот шаг недостаточным. На его взгляд, решение арцахского кейса национальных проблем и целей армянского народа и армянской государственности возможно исключительно посредством проведения референдума по объединению Армении и Арцаха. Как это и было задумано, начавшимся в 1988 году национально-освободительным движением "Миацум".

"Однако, как и пять лет назад, в Армении и Арцахе по-прежнему нет ни осознания собственных прав, ни воли для их реализации. Что, как и тогда, наглядно проявляется в речах и поведении людей считающих себя политическими деятелями. А именно в их способности к проявлению и пропаганде исключительно покорности, толерантности и миролюбию. В отношении ничуть не изменившегося за последние 5 лет врага", - подчеркнул он.

При этом, аналитик совершенно не ограничивает позицию Армении, Арцаха и армянского общества в целом, упомянутой выше, позицией существующих сегодня власти и оппозиции. Среди армянства, вне зависимости от ареала проживания, по его оценкам, существует энное число думающих, прекрасно осознающих суть проблемы, людей самых разных профессий. Однако, в результате продолжающейся еще со времен зятя Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна информационной политики по тотальной подмене общественной повестки, голоса и мнения таких людей обществом остаются не услышанными.