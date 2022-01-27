Четверг, 27 Января 2022 14:20

АрмИнфо.Перспектива активизации Минской группы ОБСЕ приоритетным образом зависит от перспектив разрешения наблюдаемого фактически между ее странами-сопредседателями военно-политического кризиса. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, бывший министр иностранных дел Арцаха Арман Меликян.

"В этом свете, представляется необходимым дождаться, как минимум, промежуточных итогов, ведущихся между Москвой и Вашингтоном, переговоров. Думаю, что эти итоги в числе всего прочего также способны внести в будущее Минской группы ОБСЕ определенность. С учетом итогов 44-х дневной войны, сегодня ситуация такова, что для того, чтобы элементарно добраться до Степанакерта из Армении сопредседателям необходимо заручиться согласием миротворцев РФ", - подчеркнул он.

Дополнительным элементом проблемы, на взгляд дипломата, является необходимость согласия Азербайджана на въезд в Арцах сопредседателей Минской группы. В первую очередь в силу того, что фактически контролирующая въезд-выезд в Арцах РФ, являясь страной-сопредседателем, с другой стороны подписала с Арменией и Азербайджаном соглашение по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

26 января посол США в РФ Джон Салливан передал МИД России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "ответ США включает озабоченность из-за действий России и предложения американской стороны". "Мы не будем публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. Тем не менее, его содержание аналогично нашим публичным заявлениям по этой теме. Мы не поступимся принципом открытых дверей НАТО. При этом, в документе есть позитивные моменты, над которыми можно работать при условии готовности Москвы", - подчеркнул Блинкен.

Возвращаясь к теме текущего витка конфронтации между США и РФ, Меликян заметил, что Москва цели военного вторжения, полномасштабной войны с Украиной не ставит. По его оценкам, на данном этапе конфликт характеризуется враждебной военно- политической риторикой, еще большей милитаризацией и так конфликтного региона, посредством завоза вооружений, инструкторов и добровольцев. При этом, широкомасштабной войны дипломат не прогнозирует, считая обострение ситуации на юго-востоке Украины допустимым и вероятным максимумом. На его взгляд, в силу целого ряда различных по своей природе причин, Москва и Вашингтон, имея интерес в накаливании ситуации до возможного максимума, в собственном прямом военном вовлечении в возможный конфликт на территории Украины не заинтересованы.

"Могу констатировать, что, собственно, начало войны между РФ и Украиной совершенно неприемлемо ни для РФ и США, ни для их ближайших союзников. В этом свете, они прилагают большие усилия для создания как можно больше шума, что им вполне удается. Казус всей этой ситуации в том, что, собственно, к решению самих проблем это не имеет ровно никакого отношения. Причем, как между РФ и Украиной, так и между РФ и коллективным Западом в целом. Что же касается конкретно проблемы украинского юго- востока, то перспектив в пользу ее скорого разрешения я лично не вижу", - подытожил дипломат.