Четверг, 27 Января 2022 13:04

АрмИнфо.На заводе АРМЕНАЛ установлен хачкар в память героев, отдавших свои жизни за свободу Арцаха и неприкосновенность границ Республики Армения. Открытие мемориала приурочено ко Дню армянской армии и освящено Армянской Апостольской церковью. Как отмечается в сообщении компании, мемориал сооружен на пожертвования всех работников завода. Инициатором установки хачкара стал генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян. Хачкар высотой три метра высечен из монолитной глыбы базальта, добытой в окрестностях Сисиана. Его автор - известный скульптор Эдик Акопджанян. На постамент нанесена надпись: "Вечная слава героям Арцахской освободительной войны - от сотрудников АРМЕНАЛа".

"Солидную лепту в сооружение мемориала внесли и наши партнеры. Они добровольно участвовали в строительных работах по обустройству площадки вокруг хачкара, а весной намерены озеленить этот участок. Работы выполнены очень качественно, все они молодцы", - сказал генеральный директор завода.

Осенью 2020 года 55 работников АРМЕНАЛа, или каждый десятый мужчина завода, в качестве добровольцев, ополченцев и резервистов взялись за оружие для защиты Родины. В Арцахской войне двое из них героически погибли, трое получили тяжелые ранения.

Коллектив завода систематически оказывал гуманитарную и финансовую помощь воинам и семьям арцахцев, пострадавшим в результате боевых действий. В ее распределении АРМЕНАЛ сотрудничал с Российским центром науки и культуры в Ереване, муниципалитетами Арабкира, Авана, Давиташена и др. Средства также внесены в Республиканский фонд страхования военнослужащих и переданы для лечения в Германии тяжелораненого солдата. Общая сумма пожертвований арменаловцев превышает 30 млн драмов.

"Каждый член коллектива с воодушевлением участвует в патриотических акциях. Мы стремимся к тому, чтобы оставить о себе добрый след", - заявил Артур Закарян.

Отметим, что завод АРМЕНАЛ с 2000 года входит состав РУСАЛа. Является одним из крупнейших промышленных предприятий Армении и единственным производителем алюминиевой фольги на Кавказе и в Центральной Азии. Создан на базе Канакерского алюминиевого завода, введенного в эксплуатацию в 1950 году.