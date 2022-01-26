Среда, 26 Января 2022 20:11

АрмИнфо.Для оценки возможных рисков в стартовавшем процессе нормализации армяно-турецких отношений в числе всего прочего, представляется, необходимым отталкиваться от прошлого. Подобное мнение выразил АрмИнфо ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Давид Степанян.

"Процесс установления дипломатических отношений с Турцией, вне всяких сомнений, содержит в себе немалые риски, как для территориальной целостности, так и для суверенитета и будущего нашей страны. Однако, необходимо помнить, что закрытые все последние три десятилетия границы и отсутствие дипотношений с Турцией совершенно не помешали Анкаре принять деятельное участие в 44-х дневной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха и Армении. Если не спровоцировать эту агрессию", - констатировал он.

В этом свете, эксперт предположил, что в случае наличия дипломатических отношений между Арменией и Турцией, 44-х дневной войны могло и вовсе не быть. Поскольку в этом случае Анкара вполне могла договориться с Ереваном и решить вопрос исключительно с соблюдением интересов сторон конфликта и интересов собственных. В обход интересов как минимум других региональных игроков. Вне зависимости от степени реальности реализации данного гипотетического сценария, Степанян убежден, что отсутствие отношений и закрытые границы с Турцией никоим образом не являются залогом недопущения новых проявлений агрессии и экспансии со стороны Анкары.

В этом свете, эксперт оценивает сам факт очередной, третьей по счету попытки нормализации отношений с Турцией верным шагом в правильном направлении. Поскольку просто сидеть и ждать когда Турция сама по себе развалится, а территории Западной Армении вернутся в состав Республики Армения, как минимум, непродуктивно.

"Ожидания автоматической реинкарнации Севрского договора от 1920 года, вступления в силу арбитража Вудро Вильсона, все эти разговоры не имеют под собой ровно никакой реальной, а именно политической и геополитической почвы, помимо разве что юридической. И то с учетом отсутствия ратификации Севрского договора тогдашним турецким парламентом, и этот фактор вызывает большие сомнения. А наличие Карского, Московского и Лозаннского договоров вообще ставит крест на любых подобных надеждах", - заметил он.

В этом свете, Степанян рассматривает отказ армянского общества от "севрского романтизма" как шаг всецело соответствующий интересам армянского народа и армянской государственности. Согласно эксперту, современные международные отношения и геополитика выстраиваются на основе взаимной выгоды и прагматизма, в которых места Севру и другим подобным апелляциям, вне всяких сомнений, просто нет.

"При любом упоминании перспективы отношений с Турцией мы говорим о турецких предусловиях. Предлагаю вспомнить о собственных предусловиях в отношении Турции. В частности, отказе признавать границы этой страны, определенные практически всеми последующими после Севрского международными договорами. Но давайте попробуем реально оценить наши шансы на возвращение наших территорий. Для этого нам потребуется Третья мировая война, поражение в ней Турции и ее союзников, раздел Турции, отсутствие нового Ататюрка и, конечно, нового Ленина. На этом фоне, полагаю, что наши ожидания в направлении восстановления исторической справедливости, мягко говоря, не имеют под собой реального геополитического фундамента", - подытожил Степанян. Первая встреча спецпредставителей в процессе нормализации между Арменией и Турцией состоялась 14 января в Москве. Ереван представлял вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару экс - посол в США Сердар Кылыч. По завершении встречи МИД Армении и Турции распространили приблизительно одинаковые заявления о конструктивной атмосфере переговоров. А МИД России отметил, что стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном, деполитизированном ключе.