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АрмИнфо.Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян назвал слухи о возможном выводе российской базы из Гюмри в рамках нормализации армяно-турецких отношений, надуманными.
Как заявил Ованнисян 25 января в ходе брифинга в парламенте, Армения и Россия - стратегические созюники. Что касается отношений с Турцией, то, как указал парламентарий, диалог между странами, через спецпредставителей, только начался и о развитии событий проинформируют соответствующие ведомства. "Подобные разговоры на данный момент необоснованны, следовательно, они и не подлежат комментированию. Такого разговора в нашей реальности не существует",
- заверил депутат правящей фракции.
В свою очередь, другой депутат ГД Ваагн Овакимян заметил, что соглашение о размещении военной базы действует до 2049 года.
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|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шах Махмуд Курейши
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|Пашинян: Мы сформулировали пакет предложений, но авторские права принадлежат не нам
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав: Процесс идентификации тел военнослужащих завершен
|Тойво Клаар: ЕС рассматривает новые сферы сотрудничества с Арменией
|Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран
|Вардан Тоганян, завершающий свою миссию в качестве посла Армении в России, выступил с обращением
|Тойво Клаар: В случае необходимости ЕС готов оказать содействие в вопросе делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана
|Либеральное молодежное движение Австралии подтвердило признание Геноцида армян, ассирийцев, греков 1915 года, а также право Арцаха на самоопределение
|ЕС полностью поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией
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|В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 819 841
|За сутки в Армении подтвердилось 814 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 109 человек
|В течение недели Саркисян может отозвать свое заявление об остатке - Ален Симонян
|Парламент получил заявление Армена Саркисяна об отставке с поста президента: внеочередные выборы пройдут не позднее чем через тридцать пять дней
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|Президент Армении подал в отставку
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян и Путин обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы
|Армения глазами итальянцев: В музее современного искусства открылась уникальная фотоэкспозиция Tracce
|Вице-спикер армянского парламента встретился с делегацией ЕС
|Власти Армении ведут тотальную атаку против СМИ - СЖА
|Шведский комитет АРФД: Нормализация армяно-турецких отношений не является монополией правительства РА
|Экс-министр обороны Армении высказался по поводу зеркального отвода войск и механизмов задействования потенциала ОДКБ
|Посольство Франции в Армении прокомментировало визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван
|Глава МИД Армении обсудил с представителями делегации ЕС ситуацию на армяно- азербайджанской границе и деятельность МГ ОБСЕ
|Прогноз: Зеркальный отвод войск завершится новой войной, а не миром
|Прогноз: Конституционный референдум удовлетворит предусловия Турции
|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|Москва: Приоритетная задача сегодня – запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы
|Немецкие специалисты примут участие в возрождении армянских общин в рамках проекта <Гагарин>
|Секретарь Совбеза РА и европейские дипломаты обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
|Маркетолог из Канады назначена председателем Комитета по туризму Армении
|Посол ЕС: Армения продолжает сталкиваться с чрезмерным затягиванием гражданских судебных процессов
|Первый замминистра юстиции Армении освобождена от занимаемой должности
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