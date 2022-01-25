Вторник, 25 Января 2022 16:23

АрмИнфо.Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян назвал слухи о возможном выводе российской базы из Гюмри в рамках нормализации армяно-турецких отношений, надуманными.

Как заявил Ованнисян 25 января в ходе брифинга в парламенте, Армения и Россия - стратегические созюники. Что касается отношений с Турцией, то, как указал парламентарий, диалог между странами, через спецпредставителей, только начался и о развитии событий проинформируют соответствующие ведомства. "Подобные разговоры на данный момент необоснованны, следовательно, они и не подлежат комментированию. Такого разговора в нашей реальности не существует",

- заверил депутат правящей фракции.

В свою очередь, другой депутат ГД Ваагн Овакимян заметил, что соглашение о размещении военной базы действует до 2049 года.