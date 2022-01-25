Вторник, 25 Января 2022 12:42

АрмИнфо. Оппозиционные фракции парламента в ближайшее время обсудят вопрос возможного выдвижения своего кандидата на пост президента.

Как заявил секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян 25 января на парламентских брифингах, вопрос пока не был обсужден. Однако в ближайшее время фракция представит собственного кандидата, который будет выбран на основе ряда критериев. Как указал Минасян, президентом не должен быть членом какой-либо партии и не может быть кандидатом от правительства или оппозиции. "Он должен обеспечить полную реализацию подходов, закрепленных в Конституции", - сказал Минасян.

Представитель фракции "Честь имею" Тигран Абраамян, в свою очередь, отметил, что необходимо сперва понять целесообразность выдвижения собственного кандидата. Фракции предстоит также сформировать свое отношение к кандидату от власти, отметил он.

Отметим, что накануне в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что о своем решении Армен Саркисян сообщил ему по телефону за 2-3 часа до официального объявления об этом. По его словам, президент отметил, что решение окончательное. Как заверил премьер, политическое большинство не успело сориентироваться по поводу возможного кандидата на пост президента. В этом вопросе, как считает Пашинян, "перед лицом стоящих угроз" власти должны пойти на решения, которые позволят установить "политическую гармонию" между президентом, НС и правительством.

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира". Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент. Армен Саркисян стал первым президентом РА, избранным не путем всенародного голосования, а согласно новой Конституции - парламентом Армении в апреле 2018 года сроком на 7 лет. 24 января спикер НС Ален Симонян сообщил, что президент Республики Армения подал заявление об отставке согласно статье 142 Конституции, части 1 статьи 147 Регламента НС. "Согласно Регламенту НС, если в течение недели после оглашения отставки соответствующее должностное лицо отзывает свое заявление об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом. А если он не отзывает заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и публикуется председателем НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола", - сказал Симонян.

Отметим, что согласно 125 статье Конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента.

Как гласит статья 126-ая Конституции РА, внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики