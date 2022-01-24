Понедельник, 24 Января 2022 19:20

АрмИнфо.Процесс идентификации останков тел военнослужащих, которые погибли в результате 44-дневной Арцахской войны, завершен. Об этом в ходе пресс-конференции 24 января сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

По ее словам, все связанные с этим процессы были завершены около 7-8 месяцев назад. <Очередей на экспертизу давно нет>, подчеркнула министр.

Глава ведомства также сообщила, что были случаи, когда для идентификации тел Министерство здравоохранения привлекало международные специализированные структуры. В частности, по словам Аванесян, в Голландию были отправлены порядка 100 образцов, результаты исследования которых уже подытожены.

При этом она с сожалением отметила, что ввиду сильного повреждения некоторые останки тел военнослужащих так и не удалось идентифицировать.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в период с 27 сентября 2020 года по 13 февраля 2021 года судебно-медицинскую экспертизу прошли тела 3 577 военнослужащих.