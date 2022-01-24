Понедельник, 24 Января 2022 14:36

АрмИнфо. Позиция ЕС в вопросе урегулирования армяно-турецких отношений ясна - мы поддерживаем данный процесс. Об этом в интервью Первому телеканалу Армении заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

В частности, он подчеркнул, что позиция ЕС была выражена как во время встречи с вице-спикером, спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном, так и в Анкаре, где Тойво Клаар выразил надежду на продвижение этого процесса.

При этом спецпредставитель ЕС обозначил, что налаживание армяно-турецких отношений исходит из региональных интересов Евросоюза. <Мы полностью поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Турцией>, - заключил он.

Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией.

Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время", - говорилось в заявлении МИД РА по итогам встречи.