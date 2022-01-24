Понедельник, 24 Января 2022 12:35

АрмИнфо.На мой взгляд, решение президента Армении Армена Саркисяна уйти в отставку никоим образом не могло быть принято на эмоциональном фоне или на основе сиюминутного настроения. В свете чего, к ней необходимо относиться со всей серьезностью. Подобное мнение, комментируя состоявшуюся накануне отставку президента Армении, выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

Решение о своей отставке Саркисян объяснил отсутствием в своем распоряжении инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику. Отметив себя как сторонника реформирования Конституции, экс-президент выразил надежду на реализацию конституционных реформ, благодаря которым следующий президент страны и президентский институт, целом, могут работать в более сбалансированной и скоординированной среде. Отметим, что, согласно Конституции, обязанности президента Армении до новых выборов будет исполнять спикер парламента Ален Симонян.

"Полагаю, что главными вопросами, которыми нам следует задаться, являются: почему именно сейчас и каких нам следует ждать импульсов, за которые президент не желает нести ответственность? И конечно, что за документ готовится к подписанию, под которым он не желает ставить свою подпись? Имеет ли Саркисян под "общенациональным кризисом" уже произошедшее, или же нам необходимо ожидать новых сюрпризов?", - подчеркнул он.

В этом свете, политолог предположил, что своей отставкой Саркисян пытается помешать реализации очередного сценария в исполнении правящей партии. Последнее, на его взгляд, подкрепляется содержащимся в тексте заявления об отставке Саркисяна, пунктом об отсутствии отныне у нации возможности для ошибок. На взгляд Даниеляна, содержание заявления уже бывшего президента Армении оставляет место для различных интерпретаций.

В этом свете, он предположил, что те же политические изменения в Армении, на которые не может влиять президент, состоят в подготавливаемом партией "Гражданский договор" проекте реформирования Конституции страны. Или же в отставке президента есть внешний след. Что в данном конкретном случае, с учетом актуальности армяно-турецкого процесса, на его взгляд, может быть обусловлено готовящимися уступками Еревана в вопросе процесса международного признания Геноцида армян.

"В любом случае, пока что мы можем выдвигать лишь версии. И я, скорее, склоняюсь в пользу версии, согласно которой своей отставкой Саркисян пытается предотвратить внутриполитические или внешнеполитические процессы, а возможно и то и другое. В первую очередь в силу того, что уход президента, как минимум, создает возможность оттянуть эти процессы. До тех пор пока его место не займет новый глава государства. Понятно, что подписание любого серьезного документа без президента невозможно", - подытожил политолог.