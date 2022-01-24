Понедельник, 24 Января 2022 12:35

АрмИнфо.В текущей ситуации вокруг Украины и ситуации вокруг Грузии, вне всяких сомнений, существуют не только параллели, но и прямая связь. Подобное мнение выразил АрмИнфо Профессор Грузинского технического университета, доктор международных отношений, конфликтолог Амиран Хевцуриани.

"Дело в том, что процессы, развёрнутые в Украине с 2014 года, являются закономерным продолжением грузинских событий 2008 года. Во что не хотели верить наши западные партнеры. Там считали, что новоявленное российское имперское эго удовлетворится лишь наказанием Грузии и поглощением части ее территории. Однако, как мы видим, время показало совершенно обратное", - заметил он.

В общем плане, согласно конфликтологу, мы дело имеем с целой парадигмой, порожденной в контексте т.к. доктрины Примакова. В свете чего, ожидания и требования российского президента Путина абсолютно одинаковы как для Украины, так и для Грузии, а также для всех постсоветских стран. На взгляд Хевцуриани, Кремль требует от последних абсолютного повиновения. Свидетельством чего являются практические действия Кремля. А также все пять внешнеполитических концепций, принятых Россией в разное время, где черным по белому написано, что постсоветское пространство является для России жизненно важной сферой влияния.

Комментируя ожидания Грузии, на этом фоне, от Запада, в целом, и от НАТО в частности, профессор подчеркнул неизбежность интеграции с НАТО

со временем не только Грузии и Украины, но и других стран постсоветского пространства. Более того, по его прогнозам, придет

время, когда Грузия выполнит свою транзитную функцию на пути членства в НАТО и Армении. В первую очередь в силу отсутствия альтернатив свободе, безопасности и развитию.

"Более того, я не побоюсь пойти в своих прогнозах еще дальше и скажу, что в теории в обозримом будущем совершенно не исключено и членство в НАТО самой России. Данный сценарий вполне реалистичен. Необходимо понимать, что лишь членство в НАТО способно спасти РФ от перспективы окончательного закабаления страны Китаем. Думаю, что уже сегодня подготовлен план китайской экспансии в РФ, который пока что придерживается Пекином и будет реализован с наступлением наиболее благоприятного для этого момента", - подытожил Хевцуриани.