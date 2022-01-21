Пятница, 21 Января 2022 18:45

АрмИнфо. <Мы являемся свидетелями деструктивной внутренней и внешней политики правительства Республики Армения, и вытекающих из этого угроз и вызов суверенитету и будущему Республики Арцах>. Об этом говорится в заявлении шведского комитета АРФД по армяно-турецким переговорам.

При этом в Шведском комитете АРФД с сожалением указали на плачевность результатов этих переговоров между Ереваном и Анкарой, принимая во внимание курс правящей власти Армении.

<Эти переговоры между Арменией и Турцией приведут к следующему:

1. Отказу властей Армении от процесса международного признания Геноцида армян;

2. Передаче Арцаха под юрисдикцию Азербайджана;

3. Юридическому закреплению существующей де-факто армяно-турецкой границы;

4. Реализации проекта так называемого <Зангезурского коридора>, являющегося частью Пантуранской программы>, - говорится в заявлении АРФД.

При этом в комитете считают, что власти Армении обязаны незамедлительно убрать ориентиры процесса нормализации армяно-турецких отношений, красные линии и не подчиняться турецким предусловиям.

<Нормализация армяно-турецких отношений не является монополией правительства Республики Армения. Армяне всего мира должны иметь право голоса в этом процессе>, - подчеркнули в шведском комитете АРФД.