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АрмИнфо.Посольство Франции в Армении прокомментировало совестный визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван.
<Сегодня состоялся совместный визит в Армению французского председательства в Совете Европейского Союза и ЕС во главе с Изабель Дюмон и Тойво Клаар для продолжения работы, начатой в Брюсселе во время переговоров президентов [Евросовета и Франции] Шарля Мишеля и Эмманюэля Макрона с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым [премьер-министр Армении и президент Азербайджана соответственно] во имя мира процветания и стабильности в регионе>, - отмечается в сообщении посольства Франции в РА.
Накануне, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с советником Кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. На встрече состоялся обмен мнениями по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Из Баку делегация 20 января направилась в Ереван, где сегодня уже провела встречи с секретарем Совбеза РА и главой МИД. На повестке переговоров были вопросы, связанные с партнёрством Армения-Евросоюз, приграничной ситуацией и деятельностью Минской группы ОБСЕ.
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|Посольство Франции в Армении прокомментировало визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван
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|Секретарь Совбеза РА и европейские дипломаты обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
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|ФБР обыскало дом американского конгрессмена, лоббирующего интересы Азербайджана
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|Председатель Аудиторской палаты Армении досрочно подал в отставку
|Ален Симонян и Нэнси Пелоси обсудили региональные процессы
|Байрамов ответил Мирзояну: Азербайджан выступает за начало процесса делимитации границы с Арменией без каких-либо предусловий
|США предоставили Армении оборудование для мобильного госпиталя на сумму 665 тыс долларов
|Прошло 15 лет со дня вопиющего убийства в Стамбуле Гранта Динка
|Встречи глав МИД РА и АР в формате сопредседателей МГ ОБСЕ не планируется, намечается визит сопредседателей Минской группы в регион - Мирзоян
|Очередь за Украиной: Анкара продолжает попытки вклиниться в уже установленные международные посреднические форматы
|Ереван подготовил предложения, направленные на деэскалацию ситуации на армяно- азербайджанской границе - глава МИД РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване стартовал судебный процесс в отношении Давида Тонояна и других
|Раиси обсудит с Путиным на встрече в Москве, в том числе и региональные вопросы
|Омбудсмен Арцаха: Политика Баку пропаганды ненависти к армянам и поощрения убийств имеет четкую хронологию
|"Лазаревский клуб" продолжает оказывать поддержку русскоязычным СМИ Армении
|Будущих врачей, получающих образование за счет государства, временно направят в регионы
|Арам Меймарян назначен замминистра окружающей среды Армении
|Глава МИД Арцаха считает маловероятным начало новой войны в зоне карабахского конфликта на данном этапе
|Давид Бабаян: Степанакерт по разным каналам поддерживает контакты с сопредседателями МГ ОБСЕ и ждет их в Арцахе
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|МИД Арцаха в новом году будет вести активную и инициативную внешнеполитическую деятельность, без акцента на рекламу
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило отметку в 5 тыс.
|Католикос Великого Дома Киликийского обеспокоен моральным состоянием армянской Диаспоры
|МОНКС Армении и Германская служба академических обменов изучают перспективы углубления взаимодействия
|Алиев позвонил Путину после визита на Украину
|Дипломаты России и ЕС обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Дипломатический скандал между Францией и Азербайджаном набирает новый оборот
|Пресс-секретарь Ваана Керобяна опровергла слухи о возможной отставке министра
|В Арцахе идет процесс строительства 2 862 квартир
|Никол Пашинян: Стратегию трансформации Армении до 2050 года следует рассматривать в качестве ориентира правительства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В СНБ Арцаха отреагировали на сообщения о якобы <свободном доступе> азербайджанцев в некоторые села Республики
|Состоялся визит Правительственной делегации Туркменистана в Узбекистан
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|Прогноз: Зеркальный отвод войск завершится новой войной, а не миром
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|Востоковед: Роль Пашиняна в "операции ОДКБ" совершенно не противоречила его собственным убеждениям
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|Прогноз: В существующей логике нормализация отношений завершиться зависимостью Армении от Турции
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