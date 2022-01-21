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 Пятница, 21 Января 2022 14:42
Марианна Мкртчян

Посольство Франции в Армении прокомментировало визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван

Посольство Франции в Армении прокомментировало визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван

АрмИнфо.Посольство Франции в Армении прокомментировало совестный визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван.

<Сегодня состоялся совместный визит в Армению французского председательства в Совете Европейского Союза и ЕС во главе с Изабель Дюмон и Тойво Клаар для продолжения работы, начатой в Брюсселе во время переговоров президентов [Евросовета и Франции] Шарля Мишеля и Эмманюэля Макрона с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым [премьер-министр Армении и президент Азербайджана соответственно] во имя мира процветания и стабильности в регионе>, - отмечается в сообщении посольства Франции в РА.

Накануне, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с советником Кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. На встрече состоялся обмен мнениями по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Из Баку делегация 20 января направилась в Ереван, где сегодня уже провела встречи с секретарем Совбеза РА и главой МИД. На повестке переговоров были вопросы, связанные с партнёрством Армения-Евросоюз, приграничной ситуацией и деятельностью Минской группы ОБСЕ.


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