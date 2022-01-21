Пятница, 21 Января 2022 14:11

АрмИнфо. Предлагаемый властями Армении Азербайджану, зеркальный отвод войск с последующей делимитацией и демаркацией границ завершится скорее новой войной, чем миром. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель аналитического центра Modus Vivendi Ара Папян.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о переданном Азербайджану пакете предложений Армении по деэскалации ситуации в приграничной зоне. Посредством зеркального отвода войск, создания дополнительных механизмов безопасности, что позволит ускорить создание комиссии по делимитации и демаркации границы.

20 января секретарь Совбеза Армен Григорян сообщил журналистам, что ответ на данные предложения Еревана из Баку пока что не поступил. По его словам, в случае отвода войск за основу будут взяты карты советского периода. Согласно Григоряну, в результате делимитации и демаркации границы населенные пункты Армении в нейтральной зоне не окажутся, поскольку армянские военные при зеркальном отводе будут расположены именно вблизи приграничных поселений.

"Я совершенно не разделяю оптимизма нашего руководства, считающего, что подобными мерами можно избежать очередной войны в будущем. Наоборот, зеркальный отвод войск станет для Баку очередной возможностью закрепиться на новых позициях и начать подготовку к очередной агрессии. И я не думаю, что Азербайджану придется долго искать и раздумывать над предлогом к очередной атаке. Так или иначе, при желании, в Баку всегда могут устроить очередную провокацию и обвинить в этом нас", - заметил он.

Аналитик убежден, что реализация зеркального отвода совершенно невыгодна ее инициатору Армении, поскольку армянские военные, в отличие от азербайджанских, будут отступать на своей территории. В первую очередь ввиду невыполнения Азербайджаном собственных обязательств даже в рамках злосчастного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Отдельной угрозой, несмотря на заверения Армена Григоряна, Папян считает перспективу оказания приграничных армянских сел в нейтральной зоне, которую предлагает создать Ереван.

Согласно Папяну, Азербайджан уже нарушил, причем во многих местах , даже административные границы времен Армянской и Азербайджанской ССР. Не говоря о том, что границы между республиками единого суверенного государства - СССР не могут и не должны быть ориентиром для определения границ двух суверенных государств. Последние, на его взгляд, должны определяться на основе карт времен существования независимых, признанных международным сообществом, Республики Армения и Республики Азербайджан. Все остальные предложения аналитик оценивает как нелепые и ультимативные. Хотя бы потому, что они обусловлены стремлением обеспечить очередное отступление Армении под угрозой войны.