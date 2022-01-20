Четверг, 20 Января 2022 13:52

АрмИнфо. Армения пока не получила письменного ответа от Азербайджана на предложение о деэскалации ситуации на границе. Об этом в ходе брифинга 20 января журналистам сообщил глава Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян.

Он разъяснил, что пакет предложений касается в основном создания условий для делимитации и демаркации границ. В частности, как продолжил Григорян, речь идет о зеркальном отводе войск и размещения пограничников вдоль границы в соответствии с картами советских времен.

При этом он обозначил также, что если населенные пункты расположены вблизи границы, то пограничные войска должны разместиться в непосредственной близости от селений.

Напомним, что 19 января в ходе парламентского часа глава МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию ситуации на границе.