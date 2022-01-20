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 Четверг, 20 Января 2022 13:51
Марианна Мкртчян

Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ передали Армении и Азербайджану сбалансированные, реалистичные предложения по повестке дальнейшего взаимодействия

Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ передали Армении и Азербайджану сбалансированные, реалистичные предложения по повестке дальнейшего взаимодействия

АрмИнфо.Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ поддерживает продолжение работы данного формата, в соответствии, в первую очередь, его мандату.

Об этом 20 января на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь утверждений азербайджанского лидера о нецелесообразности дальнейшей деятельности минских посредников ввиду того, что нагорно- карабахский конфликт уже решен Азербайджаном силовым путем.

По ее словам, деятельность посредников должна осуществляться также с учетом региональных реалий, которые возникли после 2020 года. <Подобная наша позиция полностью поддерживается нашими партнерами по МГ ОБСЕ - США и Францией. Это нашло отражение в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств государств-сопредседателей Минской группы от 7 декабря 2021 года> - сказала она.

При этом Захарова напомнила, что в этом заявлении звучит призыв к Баку и Еревану принять сопредседателей МГ ОБСЕ в регионе в ближайшее время, что позволит им оценить ситуацию непосредственно на земле, на месте достичь ощутимого прогресса в реализации гуманитарных инициатив, которые обсуждались на встречах тройки с главами МИД Армении и Азербайджана.  <По итогам упомянутых контактов, а они состоялись в сентябре и ноябре прошлого года, соответственно в Нью-Йорке и Париже, сопредседатели передали обеим министрам на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря 2021 года сбалансированные, вполне реалистичные предложения по повестке дня дальнейшего взаимодействия. Это было нацелено на решение насущных гуманитарных проблем, и вопросов, в первую очередь, социально-экономического плана. Мы ожидаем от сторон официальной реакции, в том числе и по вопросу возобновления региональных визитов тройки>, - подытожила Захарова.

Отметим, что 12 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в числе прочих вопросов коснулся и деятельности Минской группы ОБСЕ. В очередной раз обрушившись с критикой на их работу Алиев заявил, что посредники не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, поскольку он решен и если одна из конфликтующих сторон говорит, что вопрос решен, то посредничество уже не требуется. При этом он пригрозил жёсткими действиями, если всё же посредники решат вмешаться. 


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