Среда, 19 Января 2022 12:28

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ достаточно долгое время не совершают визитов в Арцах. Об этом 19 января в ходе пресс- конференции в Степанакерте заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

В этом ключе он напомнил, что их последний визит в Степанакерт был в конце 2019 года. По словам Бабаян затем была пандемия, война и их визиты постоянно откладывались. <Однако, это все технические препятствия. Более серьезным препятствием с политической точки зрения является Азербайджан, который по всей видимости препятствует их визиту, чинит различные проблемы. Безусловно, мы находимся на связи с сопредседателями. Знаете, что была встреча в Ереване президента Арцаха с новый российским посредником, на которой присутствовал, и я>, - сказал Бабаян, добавив, что в Арцахе высоко ценят эту встречу, которая прошла в конструктивной атмосфере и были обсуждены важные вопросы.

При этом глава внешнеполитического ведомства Арцаха выразил надежду, что посредники всё же посетят Арцаха, несмотря на препятствия Азербайджана. В этом ключе он указал на последнее заявление президента Азербайджана, в котором прозвучала и критика в адрес посредников. <По логике Азербайджана, Минская группа ОБСЕ должна быть упразднена. Но, не думаю, что страны сопредседатели поддадутся на данный шантаж и Азербайджан достигнет своей цели. Цели достичь сложно, проще чинить препятствия. Поэтому хочу сказать, что мы ждем их визита по разным каналам у нас есть связь с ними, и мы можем доносить до них нашу точку зрения>, - подытожил Бабаян.

Отметим, что 12 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в числе прочих вопросов коснулся и деятельности Минской группы ОБСЕ. В очередной раз обрушившись с критикой на их работу Алиев заявил, что посредники не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, поскольку он решен и если одна из конфликтующих сторон говорит, что вопрос решен, то посредничество уже не требуется. При этом он пригрозил жёсткими действиями, если всё же посредники решат вмешаться.