Вторник, 18 Января 2022 16:39

АрмИнфо.Действующее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтверждает свое полное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении польского председательства ОБСЕ в ответ на запрос <Арменпресс> в связи с недавними заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес сопредседателей Минской группы. <Польское председательство ОБСЕ не может комментировать публичные заявления президента Азербайджана.

Мы подтверждаем нашу полную поддержку и благодарность работе Минской группы ОБСЕ, ее сопредседателям и Личному представителю Действующего председателя ОБСЕ послу Анджею Каспшику>, - ответили в действующем председательстве ОБСЕ от Польши.

Отметим, что 12 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в числе прочих вопросов коснулся и деятельности Минской группы ОБСЕ. В очередной раз обрушившись с критикой на их работу Алиев заявил, что посредники не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, поскольку он решен и если одна из конфликтующих сторон говорит, что вопрос решен, то посредничество уже не требуется. При этом он пригрозил жёсткими действиями, если всё посредники решат вмешаться.