Вторник, 18 Января 2022 12:43

АрмИнфо.В Арцахе не рассматривается вопрос о прекращении проведения призыва на обязательную военную службу. Об этом 18 января в ходе пресс-конференции в Степанакерте заявил Госминистр Арцаха Артак Бегларян.

Отметив, что по части армии он не может многого сказать, поскольку не он курирует эту сферу, Бегларян подчеркнул, что в Арцахе не рассматривается вопрос полного перехода к контрактной службе.

<Мы не переходим на полную контрактную военную службу, подобного решения нет. Призыв на срочную службу в армию будет продолжен, решения об обратном нет. Как и прежде, в Арцахе будет проводиться призыв на службу. Хотел бы подчеркнуть, что нет даже обсуждений по вопросу прекращения проведения призывы>, - сказал госминистр.

Касаясь вопроса формирования полицейских сил, Бегларян отметил, что не вовлечен в процесс обсуждения и детали станут известны как только законопроект будет представлен в парламенте, где пройдут открытые обсуждения. <В общих чертах могу сказать, что полицейские силы будут привлечены к вопросам защиты внутренней безопасности и по необходимости внешней защиты>, - подытожил он.

Отметим, что ранее СМИ неоднократно писали об упразднении Вооруженных сил Арцаха. Отмечалось, что такое условие поставил Азербайджан перед Арменией во время подписания печально известного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.