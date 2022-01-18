Вторник, 18 Января 2022 11:40

АрмИнфо.Состоялся общий онлайн-сбор движения <Всеармянское молодежное сопротивление>, в котором приняли участие около 115 представителей из более 70 молодежных организаций из 20 стран.

Последние представляют собой организации, действующие в разных сферах (политические, церковные, образовательные, культурные, благотворительные, спортивные, студенческие) и с разными взглядами, объединенные вокруг видения, целей и повестки дня движения.

Согласно сообщению движения, на встрече выступил предводитель Тавушской епархии, епископ Баграт Галстанян, который подчеркивая важность руководства духом мести внешнему врагу и восстановления национального достоинства, указал на необходимость избавления от страха перед войной, а также формирования идеологии армянской молодежи, который породит массовое народное сопротивление.

Представитель молодежного бюро АРФД Аршак Месропян представил пять основных направлений движения сопротивления и предстоящие работы.

Состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах. Акцент был сделан на концентрации работы в Арцахе и Сюнике и сплочения молодежных общин диаспоры вокруг идеи сопротивления. <Армянская молодежь не смирилась и не потерпит сегодняшнюю действительность. Сеть всеармянского молодежного сопротивления с каждым днем расширяется и должна направить все свои силы и возможности на исправление сложившейся ситуации>, - говорится в сообщении.