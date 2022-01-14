Пятница, 14 Января 2022 17:59

АрмИнфо.Приветствуем новость о встрече в Москве представителей Армении и Турции. Об этом в своем микроблоге в Твиттере написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

<Нормализация отношений и открытие коммуникаций - важная цель,

которую ЕС всецело поддерживает>, - подчеркнул Клаар.

Отметим, что сегодня, 14 января, в Москве прошла первая встреча

спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

В Ереване и Анкаре назвали, прошедшие переговоры конструктивными и позитивными.