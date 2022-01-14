Пятница, 14 Января 2022 16:38

АрмИнфо. Накануне встречи спецпредставителей Армении и Турции, в Москве состоялась встреча вице-спикера Национального Собрания Армении, спецпредставителя по процессу нормализации между Арменией и Турцией Рубена Рубиняна с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Меж тем, согласно турецким СМИ, в Москве завершилась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции. Она продлилась 1.5 часа.

В заявлении МИД Турции по итогам встречи отмечается, что переговоры между спецпредставителями Еревана и Анкары Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча прошли в позитивной и конструктивной атмосфере.

<В ходе своей первой встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации посредством диалога между Турцией и Арменией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации.

Дата и место их второй встречи будут определены в свое время по дипломатическим каналам>, - отмечается в сообщении турецкого МИД.

Идентичное заявление распространило и внешнеполитическое ведомство Армении.