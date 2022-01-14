Пятница, 14 Января 2022 15:50

АрмИнфо.Россия надеется на успешность процесса по нормализации армяно-турецкий отношений. Об этом 14 января на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года заявил глава МИД России Сергей Лавров, касаясь сегодняшней встречи спецпредставителей Армении и Турции в Москве.

<Турция и Армения действительно назначили спецпредставителей по нормализации отношений. Россия помогла в достижении договоренности по назначению спецпредставителей. Мы очень рады, что первая встреча проходит в Москве>, - сказал российский министр, при этом добавив, что роль России в этом процессе сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог.

Напомним, что сегодня в Москве проходит первая встреча спецпредставителей Армении и Турции. Спецпредставителем Армении назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян, а Турции - бывший посол в США Сердар Кылыч.