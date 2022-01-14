Пятница, 14 Января 2022 15:21

АрмИнфо.Возможную нестабильность в регионе Центральной Азии я прогнозировал, начиная с 2019 года, а в июле прошлого года, на основе анализа целого ряда факторов и событий, стало ясно, что серьезные потрясения очень скоро затронут Казахстан, Таджикистан с Кыргызстаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный посол, экс-министр иностранных дел Республики Арцах Арман Меликян.

"И как мы видим, к великому сожалению, руководство Арменией оказалось к этой ситуации не готово. Как следствие, решение об отправке миротворцев в Казахстан принималось в Ереване без каких-либо возможностей отказа от этой перспективы. Впрочем, по большому счету, в результате действий правительства нашей страны в свете урегулирования ситуации в Казахстане международный имидж Армении вряд ли пострадает", - заметил он.

В этом свете, дипломат отметил уже начавшийся вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана, напомнив, что военные должны вернуться в свои страны не позднее 19 января. "Не могу сказать в какой степени при принятии решения об отправке наших военных в Казахстан учитывались национальные интересы Армении. Но то, что руководство страны просто обязано было в первую очередь подумать о негативных последствиях блокирования решения о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан Арменией, является непреложным фактом", - заметил он.

14 января пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что подразделения Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана из сил ОДКБ приступили к погрузке штатной техники и личного состава в самолеты для возвращения из Казахстана на родину. Всего в Казахстане находится 100 военнослужащих ВС Армении.

При этом, согласно прогнозам дипломата, в долгосрочной перспективе уже завершающееся пребывание миротворческих сил ОДКБ в Казахстане вполне может сыграть негативное, дестабилизирующее влияние на дальнейшие внутренние процессы в этой стране. В этом свете, он отметил, что данный фактор вполне может послужить стимулом в нарастании уже наблюдающихся в Казахстане националистических настроений. В будущем, на его взгляд, все это может привести к дискриминации и насилию в отношении нацменьшинств Казахстана.