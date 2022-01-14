Пятница, 14 Января 2022 13:14

АрмИнфо. Делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве, где состоится первая встреча спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений, передает РИА Новости.

Отметим, что спецпредставителем Армении является зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции - бывший посол в США Сердар Кылыч. Заметим также, что накануне, официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу дать оценку сегодняшней встрече представителей двух стран и ожиданиям, в частности сказала: <Это диалог между двумя странами.

Мы в этот формат не входим. Неоднократно высказывали принципиальную позицию в поддержку урегулирования двусторонних отношений, выстраивания диалога и нормализации контактов. На практике этому содействовали>.